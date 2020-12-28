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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 59531 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Россия начала новый этап давления на Украину - эксперт

Киев • УНН

 • 16773 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Обстрелы позиций украинской армии на Донбассе являются началом нового этапа давления России на Украину. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил военный эксперт Олег Жданов, информирует УНН.

Россия начала новый этап давления на Украину - эксперт

"Активизация может быть связана с тем, что ожидания Российской Федерации закончилось, и они начинают новый этап давления на Украину путем конфронтации на фронте для принуждения нас выполнить Минские договоренности так, как они трактуются. Это единственная причина", - пояснил Жданов.

Напомним, за минувшие сутки, 27 декабря, боевики семь раз нарушили "режим тишины" в Донбассе.

Добавим, что по состоянию на 24 декабря, с начала 2020 года в боевых действиях на Донбассе погибли почти полсотни украинских военных. Только во время "перемирия" - четверо из них.

Отметим, что в Кремле считают, что в исполнении Минска якобы "невооруженным глазом заметна пассивность Киева".

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