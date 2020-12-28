ООС: бойовики сім разів порушили "режим тиші", є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Минулої доби, 27 грудня, бойовики сім разів порушили “режим тиші” на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.
“Протягом минулої доби, 27 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 обстрілів та один проліт БпЛА. Всі сім порушень були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“”, — повідомили у штабі.
Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїна швидко доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога лікарів.
Зокрема, з міномету 82-го калібру та стрілецької зброї противник здійснив обстріл і неподалік Лебединського, а біля Мар’їнки — вів вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Авдіївка, противник відкривав вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Для коригування вогню ворог застосував БпЛА, але вмілі й оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше його використання.
“На порушення припинення вогню російсько-окупаційними військами українські захисники відкрили вогонь у відповідь”, — повідомили у штабі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ми ж не воюємо м’ясом: Кривонос пояснив, чому в разі нападу Росії мобілізація всіх нереальна
Додається, що від початку поточної доби, 28 грудня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
“Так, в передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з підствольного гранатомета. Обстріл був неприцільним, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами”, — резюмували військові.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський розповів, чому не телефонує Путіну щодо Донбасу