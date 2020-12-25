Зеленський розповів, чому не телефонує Путіну щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін поспілкується з ним щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, проте наразі немає предмета для такої розмови. Про це глава держави заявив в інтерв’ю “Фокус”, передає УНН.
“Я можу йому зателефонувати, він точно зі мною поспілкується”, — сказав Зеленський.
На питання, чому він не телефонує Путіну Президент зазначив: “Тому що немає предмета для розмови”.
За його словами, якщо продовжиться затримка із зустріччю радників лідерів країн Нормандського формату, то він буде спілкуватися с президентом РФ обов’язково.
“Як президент України я повинен вирішувати з ним усі складні питання. І якщо це допоможе швидше зупинити війну, я повинен з ним спілкуватися. До того ж, я вважаю, що повинен бути як діалог на кшталт у Нормандському форматі, так і прямий діалог. Тому що є питання, які ми не порушуємо в Нормандському форматі — ні питання заручників у Росії або Криму, ні питання Криму. Цей формат суто про Донбас. Тому ми повинні говорити з ним глобально тет-а-тет”, — заявив Зеленський.
Як повідомляв УНН, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, існує 5 сценаріїв розвитку подій на окупованих територіях Донецької та Луганської областей Ради національної безпеки та оборони України, наразі події розгортаються за першим сценарієм.