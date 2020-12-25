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Зеленский рассказал, почему не звонит Путину относительно Донбасса

Киев • УНН

 • 50775 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин пообщается с ним об урегулировании конфликта на Донбассе, однако пока нет предмета для такого разговора. Об этом глава государства заявил в интервью “Фокус”, передает УНН.

Зеленский рассказал, почему не звонит Путину относительно Донбасса

“Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается”, — сказал Зеленский.

На вопрос, почему он не звонит Путину Президент отметил: “Потому что нет предмета для разговора”.

По его словам, если продолжится задержка со встречей советников лидеров стран Нормандского формата, то он будет общаться с президентом РФ обязательно.

“Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. К тому же, я считаю, что должен быть как диалог как в Нормандском формате, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не задаем в Нормандском формате — ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет”, — заявил Зеленский.

Как сообщал УНН, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, существует 5 сценариев развития событий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Совета национальной безопасности и обороны Украины, пока события развиваются по первому сценарию.

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