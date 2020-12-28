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ООС: боевики семь раз нарушили "режим тишины", есть раненый

Киев • УНН

 • 10754 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. За прошедшие сутки, 27 декабря, боевики семь раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.

ООС: боевики семь раз нарушили "режим тишины", есть раненый

“За прошедшие сутки, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 обстрелов и один пролет БПЛА. Все семь нарушений были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, — сообщили в штабе.

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирования. Воина быстро доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь врачей.

В частности, из миномета 82-го калибра и стрелкового оружия противник совершил обстрел и неподалеку Лебединского, а у Марьинки — вел огонь из стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Авдеевка, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Для корректировки огня враг применил БПЛА, но умелые и оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее его использование.

“В нарушение прекращения огня российско-оккупационными войсками украинские защитники открыли огонь”, — сообщили в штабе.

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Добавляется, что с начала текущих суток, 28 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

“Так, в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из подствольного гранатомета. Обстрел был неприцельным, поэтому огонь наши воины не раскрывали. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинам”, — резюмировали военные.

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