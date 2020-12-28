У Зеленського озвучили нові терміни зустрічі радників лідерів “нормандської четвірки”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Робота в “нормандському форматі” триває безперервно, а зустріч радників глав держав “нормандської четвірки” (Україна, Німеччина, Франція, Росія) може відбутися вже на початку нового року. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив журналістам, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
“Зустріч радників глав держав „нормандської четвірки“ може відбутися в січні 2021 року”, — сказав Єрмак журналістам у понеділок.
Крім того, за його словами, робота з розмінування на 19 погоджених ділянках на Донбасі також розпочнеться з початку наступного року.
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Голова ОПУ заявив, що також погоджено чотири зони розведення сил і засобів на Донбасі.
Раніше Україна у ТКГ закликала до кінця року провести зустріч “нормандської четвірки”.
Додамо, що Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що зустріч радників лідерів “нормандської четвірки” мала відбутися в грудні, але так і не пройшла.