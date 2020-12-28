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У Зеленского озвучили новые сроки встречи советников лидеров "нормандской четверки"

Киев • УНН

 • 14157 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Работа в "нормандском формате" продолжается непрерывно, а встреча советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) может произойти уже в начале нового года. Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил журналистам, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

У Зеленского озвучили новые сроки встречи советников лидеров "нормандской четверки"

"Встреча советников глав государств "нормандской четверки" может состояться в январе 2021 года", - сказал Ермак журналистам в понедельник.

Кроме того, по его словам, работа по разминированию на 19 согласованных участках на Донбассе также начнется с начала следующего года.

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Председатель ОПУ заявил, что также согласовано четыре зоны разведения сил и средств на Донбассе.

Ранее Украина в ТКГ призвала до конца года провести встречу "нормандской четверки".

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" должна была состояться в декабре, но так и не прошла.

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