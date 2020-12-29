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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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ООС: боевики 13 раз нарушили "режим тишины", есть раненый

Киев • УНН

 • 12327 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. За прошедшие сутки, 28 декабря, боевики 13 раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.

ООС: боевики 13 раз нарушили "режим тишины", есть раненый

“За прошедшие сутки, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня”, — говорится в сообщении.

“В районе населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня противник применил БПЛА, дальнейшее использование которого, после пересечения линии разграничения, остановили наши средства РЭБ”, — сообщили в штабе.

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Добавляется, что неподалеку от Южного вооруженные формирования Российской Федерации также открывали огонь из минометов, однако уже 82-го калибра. Кроме них, применили и крупнокалиберные пулеметы.

“Огневую активность российско-оккупационных войск было замечено и неподалеку Марьинки и Авдеевки, где противник несколько раз вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем. Рядом со Светлодарск противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Новоалександровки — ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие”, — добавляется в сообщении.

В частности, вблизи Чермалык противник также применил стрелковое оружие.

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“В результате вражеского огня один наш воин получил ранения. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение и ему оказана квалифицированная помощь врачей”, — сообщили военные.

“О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК”, — добавляется в сообщении.

“С начала текущих суток, 29 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинам”, — сообщили в штабе.

Напомним, ранее у Президента Владимира Зеленского озвучили новые сроки встречи советников лидеров “нормандской четверки”.

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