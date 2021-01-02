В СЦКК определили масштабы предновогодних обстрелов на Приазовье
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон провела оценку последствий обстрела позиций ВСУ, который произошел 29 декабря недалеко от приазовского населенного пункта Водяное. Об этом сообщает пресс-служба УС СЦКК, информирует УНН.
"Представителями УС СЦКК была проведена верификация последствий обстрела позиций Вооруженных Сил Украины 29 декабря с запрещенного вооружения в районе населенного пункта Водяное (вблизи Мариуполя)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе процесса верификации было зафиксировано четыре воронки в пределах административной границы вышеупомянутого населенного пункта и одну воронку на участке для ведения садоводства, в которой находился неразорванный снаряд 120 мм от системы 2Б16 "Нона-К", в результате прилета которого пострадала железобетонная электроопора и стена здания. Это уже второй случай после установления режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, добавили в УС СЦКК.
"Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми подобные действия со стороны представителей вооруженных формирований РФ, которые продолжают пренебрегать своими обязательствами и грубо нарушать достигнутые договоренности по соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, несмотря на безопасность людей, которые сегодня проживают на временно оккупированной и на подконтрольной правительству Украины территориях", - добавили в СЦКК.
Также сообщается, что о факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, сообщили представителей ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Напомним, УНН сообщал, что вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования противника открывали огонь в сторону украинских позиций из различных видов оружия, в том числе из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.