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У СЦКК заявили про грубі порушення бойовиків щодо відведення озброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін заявила про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців - зокрема, щодо відведення озброєння противником. Про це повідомляє пресслужба УС СЦКК, інформує УНН.

У СЦКК заявили про грубі порушення бойовиків щодо відведення озброєння

“Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців. Так, 27 грудня БПЛА середнього радіуса дії СММ ОБСЄ зафіксував 1 од. 122 мм гаубицю Д-30 поблизу населеного пункту Ставки, а 28 грудня БПЛА дальнього радіуса дії Місії зафіксував 23 од. реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”, з яких 2 од. на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ та 21 од. поблизу населеного пункту Хрустальний”, - зазначили в відомстві.

Також в українській стороні СЦКК зауважили, що все зазначене озброєння розміщене з порушеннями лінії відведення, про що йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 30 грудня 2020 року.

“У тому ж звіті зазначається, що 28 грудня БПЛА дальнього радіуса дії СММ ОБСЄ зафіксував 60 од. озброєння, розміщеного за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання, а саме: 35 од. на полігоні поблизу н.п. Мирне та ще 25 од. на полігоні поблизу н.п. Міусинськ”, - додали в СЦКК.

За словами української сторони, вищезазначені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.

Нагадаємо, у СЦКК визначили масштаби передноворічних обстрілів на Приазов’ї.

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