У стрелка под мэрией Харькова было два пистолета

"Личность нападавшего пока не установлена. Ему на вид 30-35 лет. Спортивного телосложения. При нем были обнаружены два пистолета. Один - сигнальный, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Второй - "Байкал", также переделанный под стрельбу боевыми", - рассказал он.



Также, по словам Геращенко, злоумышленник имел при себе несколько магазинов к пистолетам и около 30 патронов.



Напомним, событие произошла 20 августа около 00:37. Неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.



В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый - в стабильном тяжелом состоянии.