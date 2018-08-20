У стрілка під мерією Харкова було два пістолети

"Особа нападника поки не встановлена. Йому на вигляд 30-35 років. спортивної статури. При ньому було виявлено два пістолети. Один - сигнальний, перероблений під стрільбу бойовими патронами. Другий - "Байкал", також перероблений під стрільбу бойовими", - розповів він.



Також, за словами Геращенка, зловмисник мав кілька магазинів до пістолетів і близько 30 патронів.



Нагадаємо, подія сталася 20 серпня близько 00:37. Невстановлений чоловік відкрив стрілянину біля адміністративної будівлі Харківської міськради. Озброєний зловмисник стріляв по охоронцях установи та по патрульних, які прибули на місце події за викликом. Поліцейські застосували табельну зброю і знешкодили стрільця.



У результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець установи та патрульний поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер. Інший поранений - у стабільному тяжкому стані.