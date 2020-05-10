В столице зафиксировали еще 34 случая COVID-19, среди них двое медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Количество киевлян, у которых подтвердили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 34 человека, среди них двое медиков. Наибольшая динамика заболеваемости - в Дарницком и Деснянском районах столицы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось за минувшие сутки еще на 34 человека. Среди них - двое медиков. Умерли за минувшие сутки трое больных. На сегодня в столице 1805 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 37 случаев - летальные", - написал Кличко.
Так, среди заболевших: 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин от 22 до 74 лет.
Сообщается, что в больницы столицы госпитализировали 15 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за прошедшие сутки четверо жителей Киева. Всего в столице коронавирус преодолели 138 человек.
"Отмечу, что в последнее время наибольшая динамика заболеваемости - в Дарницком и Деснянском районах столицы. Эти районы - густонаселенные и многие не соблюдают правила безопасности", - подчеркнул Кличко.
Напомним, что по состоянию на 10 часов за последние сутки COVID-19 в Украине заболели 522 человека, из них 30 детей и 110 медработников.