В столице зафиксировано 256 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. За минувшие сутки в столице зафиксировано 256 новых случаев заболевания COVID-19, от болезни умер 21 человек. Об этом пишет в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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“256 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 191751). 136 женщин в возрасте от 18 до 92 лет. 106 мужчин в возрасте от 20 до 86 лет. 7 девушек от 2 до 17 лет и 7 мальчиков от 8 до 17 лет”, — указано в сообщении.
По данным мэра города, зафиксирован 21 летальный случай от вируса, в общем умерло от коронавируса 4466 человек.
Сообщается, что за минувшие сутки были госпитализированы 36 больных коронавирусом, также 140 человек госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Так, 242 человека преодолели коронавирус, всего таких 120 044.
Мэр добавил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (54), Шевченковском (44) и Дарницком (29) районах.
Напомним
Накануне было зафиксировано 330 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 30 человек умерли.
Всего за минувшие сутки в Украине зафиксировано уже 2,03 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за 25 апреля — 5 тысяч, традиционное уменьшение случаев на выходных.