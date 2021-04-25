У Києві за добу від COVID-19 померло 30 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Києві за добу виявили 330 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 30 людей померли. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Цитата
"330 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 191 495):
- 178 жінок віком від 18 до 81 років
- 140 чоловіків віком від 18 до 80 років
- 8 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 4 хлопчиків від 5 до 12 років", - написав Віталій Кличко.
Деталі
За словами міського голови, за добу зафіксовано 30 летальних випадків від вірусу (загалом 4445).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Київ з дня на день вийде з "червоної зони" - Ляшко
"60 госпіталізованих хворих на коронавірус, 184 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями", - повідомив Кличко і зауважив, що 65 осіб подолали коронавірус (загалом 119 802).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (67), Подільському (61) та Оболонському (46), резюмував міський голова.
Нагадаємо
В Україні зафіксовано вже 2,025 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 24 квітня, — 7,9 тисяч, що є суттєвим падінням з учорашнього показника. Летальних випадків за добу — 231. Водночас одужалих сьогодні менше, ніж захворілих.