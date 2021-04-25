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В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 30 человек

В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 30 человек

Киев  •  УНН

 • 12693 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Киеве за сутки обнаружили 330 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 30 человек умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

"330 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 191495):

- 178 женщин в возрасте от 18 до 81 года

- 140 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет

- 8 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 4 мальчиков от 5 до 12 лет", - написал Виталий Кличко.

Детали

По словам городского головы, за сутки зафиксировано 30 летальных случаев от вируса (всего 4445).

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"60 госпитализированных больных коронавирусом, 184 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями", - сообщил Кличко и отметил, что 65 человек преодолели коронавирус (всего 119802).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (67), Подольском (61) и Оболонском (46), резюмировал мэр.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 2,025 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 апреля, - 7900, что является существенным падением со вчерашнего показателя. Летальных случаев за сутки - 231. В то же время тех, кто выздоровел сегодня меньше, чем заболевших.

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