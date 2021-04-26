У столиці зафіксовано 256 нових випадків COVID-19

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“256 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 191 751). 136 жінок віком від 18 до 92 років. 106 чоловіків віком від 20 до 86 років. 7 дівчат від 2 до 17 років та 7 хлопчиків від 8 до 17 років”, — вказано у повідомленні.

За даними мера міста, зафіксований 21 летальний випадок від вірусу, загалом померло від коронавірусу 4466 осіб.

Повідомляється, що за минулу добу було госпіталізовано 36 хворих на коронавірус, також 140 людей госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Так, 242 людини подолали коронавірус, загалом таких 120 044.

Мер додав, що найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (54), Шевченківському (44) та Дарницькому (29) районах.

Нагадаємо

Напередодні було зафіксовано 330 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 30 людей померли.



Загалом за минулу добу в Україні зафіксовано вже 2,03 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за 25 квітня, — 5 тисяч, традиційне зменшення випадків на вихідних.