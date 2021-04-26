У столиці зафіксовано 256 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. За минулу добу у столиці зафіксовано 256 нових випадків захворювання на COVID-19, від хвороби померла 21 людина. Про це пише у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Цитата
“256 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 191 751). 136 жінок віком від 18 до 92 років. 106 чоловіків віком від 20 до 86 років. 7 дівчат від 2 до 17 років та 7 хлопчиків від 8 до 17 років”, — вказано у повідомленні.
За даними мера міста, зафіксований 21 летальний випадок від вірусу, загалом померло від коронавірусу 4466 осіб.
Повідомляється, що за минулу добу було госпіталізовано 36 хворих на коронавірус, також 140 людей госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Так, 242 людини подолали коронавірус, загалом таких 120 044.
Мер додав, що найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (54), Шевченківському (44) та Дарницькому (29) районах.
Нагадаємо
Напередодні було зафіксовано 330 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 30 людей померли.
Загалом за минулу добу в Україні зафіксовано вже 2,03 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за 25 квітня, — 5 тисяч, традиційне зменшення випадків на вихідних.