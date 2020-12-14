В столице за неделю зафиксировано около 12 тыс. больных гриппом и ОРВИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Киеве за неделю зарегистрировано 11 880 больных гриппом и ОРВИ, заболеваемость ниже базовой линии на 46,6%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В столице за 50-ю неделю 2020 года зарегистрировано 11880 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 46,6%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 400,4. Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом заболело 4549 детей (снижение на 9,5%) и 7331 взрослый (снижение на 6,2%).
"В структуре заболеваемости дети составляют 38,3%, а на предыдущей неделе - 39,1%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 16,6% - зарегистрировано 2325 случаев. В медицинские учреждения за 50-ю неделю госпитализированы 23 человека, из них 19 - дети", - указано в сообщении.
Напомним, эксперт рассказала, какие штаммы гриппа ожидаются в этом году.