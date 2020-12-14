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У столиці за тиждень зафіксовано близько 12 тис. хворих на грип та ГРВІ

Київ • УНН

 • 13689 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Києві за минулий тиждень зареєстровано 11 880 хворих на грип та ГРВІ, захворюваність є нижчою базової лінії на 46,6%. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

У столиці за тиждень зафіксовано близько 12 тис. хворих на грип та ГРВІ

"У столиці за 50-й тиждень 2020 року зареєстровано 11880 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 46,6%. Наразі показник захворюваності становить 400,4. Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 7,5% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом захворіло 4549 дітей (зниження на 9,5%) та 7 331 дорослий (зниження на 6,2%).

"У структурі захворюваності діти становлять 38,3%, а на попередньому тижні – 39,1%. Серед школярів захворюваність знизилася на 16,6% – зареєстровано 2 325 випадків. До медичних закладів за 50-й тиждень госпіталізовано 23 особи, із них 19 – діти", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, експерт розповіла, які штами грипу очікуються цього року.

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