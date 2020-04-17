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13:05 • 59563 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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В столице почтили память Героев Небесной Сотни особыми пасками

В столице почтили память Героев Небесной Сотни особыми пасками

Киев  •  УНН

 • 13858 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве четвертый год подряд проходит акция "Пасха для Героев", в рамках которой родственники погибших майдановцев положили 107 пасок к мемориалу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального музея Революции Достоинства.

"107 пасок возложили к мемориалу на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве представители Национального музея Революции Достоинства и родственники погибших майдановцев. Так они почтили защитников-патриотов в рамках традиционной акции "Пасха для Героев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что паски и пасхальные пищевые корзины также передадут раненым военным, находящимся на лечении в Ирпенском госпитале.

"Наш музей старается, чтобы не только в октябре, ноябре и феврале помнили и заботились о новейших украинских героях. Поэтому чтим Небесную сотню этим величественным символом Воскресения, в частности передаем паски и другие пасхальные вкусности нашим мужественным защитникам-воинам в Ирпенском госпитале. Ведь все мы - одна семья", - отметил генеральный директор Национального Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

Напомним, в Киеве освятили паски, которые в ближайшее время доставят наиболее нуждающимся слоям населения.

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