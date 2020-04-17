В столице почтили память Героев Небесной Сотни особыми пасками
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве четвертый год подряд проходит акция "Пасха для Героев", в рамках которой родственники погибших майдановцев положили 107 пасок к мемориалу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального музея Революции Достоинства.
"107 пасок возложили к мемориалу на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве представители Национального музея Революции Достоинства и родственники погибших майдановцев. Так они почтили защитников-патриотов в рамках традиционной акции "Пасха для Героев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что паски и пасхальные пищевые корзины также передадут раненым военным, находящимся на лечении в Ирпенском госпитале.
"Наш музей старается, чтобы не только в октябре, ноябре и феврале помнили и заботились о новейших украинских героях. Поэтому чтим Небесную сотню этим величественным символом Воскресения, в частности передаем паски и другие пасхальные вкусности нашим мужественным защитникам-воинам в Ирпенском госпитале. Ведь все мы - одна семья", - отметил генеральный директор Национального Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.
Напомним, в Киеве освятили паски, которые в ближайшее время доставят наиболее нуждающимся слоям населения.