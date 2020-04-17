В столице почтили память Героев Небесной Сотни особыми пасками

КИЕВ. 17 апреля. УНН. На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве четвертый год подряд проходит акция "Пасха для Героев", в рамках которой родственники погибших майдановцев положили 107 пасок к мемориалу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального музея Революции Достоинства.