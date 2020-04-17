У столиці вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні особливими пасками
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На алеї Героїв Небесної Сотні у Києві четвертий рік поспіль проходить акція “Великдень для Героїв”, у рамках якої, родичі загиблих майданівців поклали 107 пасок до меморіалу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національного музею Революції Гідності.
"107 пасок поклали до меморіалу на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві представники Національного музею Революції Гідності й родичі загиблих майданівців. Так вони вшанували захисників-патріотів у межах традиційної акції “Великдень для Героїв", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що паски і великодні харчові кошики також передадуть пораненим військовим, що перебувають на лікуванні в Ірпінському шпиталі.
"Наш музей намагається, щоб не лише в жовтні, листопаді та лютому пам’ятали і дбали про новітніх українських героїв. Тому вшановуємо Небесну Сотню цим величним символом Воскресіння, зокрема передаємо паски й інші великодні смаколики нашим мужнім захисникам-воїнам в Ірпінському госпіталі. Адже всі ми – одна родина", – зазначив генеральний директор Національного Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.
Нагадаємо, у Києві освятили паски, які найближчим часом доставлять найбільш потребуючим верствам населення.