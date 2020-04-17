У столиці вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні особливими пасками

КИЇВ. 17 квітня. УНН. На алеї Героїв Небесної Сотні у Києві четвертий рік поспіль проходить акція “Великдень для Героїв”, у рамках якої, родичі загиблих майданівців поклали 107 пасок до меморіалу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національного музею Революції Гідності.