В столице в результате стрельбы ранен мужчина

Как выяснили правоохранители, между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов, а другой получил касательные ранения.

Злоумышленника задержали патрульные полицейские на месте происшествия, это - 26-летний киевлянин. Пистолет и патроны изъяли и направили на экспертное исследование.

Пострадавшего с ранениями плеча и бедра забрала "скорая". Его жизни ничего не угрожает.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина устроил стрельбу по прохожим.