В столице в результате стрельбы ранен мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В столице на улице Саксаганского во время конфликта мужчина вытащил пистолет и начал стрелять в своего оппонента, ранив его в плечо и бедро. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Как выяснили правоохранители, между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов, а другой получил касательные ранения.
Злоумышленника задержали патрульные полицейские на месте происшествия, это - 26-летний киевлянин. Пистолет и патроны изъяли и направили на экспертное исследование.
Пострадавшего с ранениями плеча и бедра забрала "скорая". Его жизни ничего не угрожает.
По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве мужчина устроил стрельбу по прохожим.