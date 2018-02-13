У столиці внаслідок стрілянини поранено чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У столиці на вулиці Саксаганського під час конфлікту чоловік витяг пістолет і почав стріляти у свого опонента, поранивши його у плече та стегно. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Як з’ясували правоохоронці, між двома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого один із них дістав пістолет та зробив кілька пострілів, а інший отримав дотикові поранення.
Зловмисника затримали патрульні поліцейські на місці події, це - 26-річний киянин. Пістолет і набої вилучили та направили на експертне дослідження.
Постраждалого із пораненнями плеча та стегна забрала "швидка". Його життю нічого не загрожує.
За цим фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві чоловік влаштував стрілянину по перехожих.