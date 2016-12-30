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В столице с сегодняшнего дня начнет курсировать ночной надземный транспорт

В столице с сегодняшнего дня начнет курсировать ночной надземный транспорт

Киев • УНН

 • 8673 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. С сегодняшнего дня в Киеве начнет курсировать ночной наземный транспорт, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс".

"С 30 декабря 2016 года с целью обеспечения транспортного обслуживания пассажиров в ночное время с 23 ч. до 6 ч. утра организуется движение трех ночных троллейбусных маршрутов и автобусного: №№ 91н, 92н, 93Н, 137", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночной транспорт будет курсировать на постоянной основе и стоимость проезда сначала составит 3 грн.

В течение 20 дней будет проводиться обследование пассажиропотока на троллейбусных маршрутах №№ 91н, 92н, 93Н и автобусном маршруте № 137, и тогда после полного мониторинга работы новых ночных маршрутов будет установлена ​​окончательная экономически обоснованная цена.

Интервал движения ночного транспорта составит 1 час.

Сообщается также, что организация движения ночного транспорта в Киеве - одна из немногих петиций, которая получила более 10 000 голосов и теперь воплощается в жизнь.

Итак, в частности, ночной транспорт будет курсировать по следующим направлениям:

- Троллейбусный маршрут № 91н "Железнодорожный вокзал Центральный -ул. Милославская ". Маршрут обслуживает 3 ед. подвижного состава;

- Троллейбусный маршрут № 92н "Железнодорожный вокзал Южный - ул. Свободы ". Маршрут обслуживает 2 ед. подвижного состава;

- Троллейбусный маршрут № 93Н "Станция метро "Площадь Льва Толстого". Маршрут обслуживает 2 ед. подвижного состава;

- Автобусный маршрут № 137 "Железнодорожный вокзал Центральный - станция метро "Харьковская". Маршрут обслуживает 2 ед. подвижного состава;

В планах запустить троллейбусный маршрут № 94н "Майдан Незалежности - ул.Северная". Маршрут будет обслуживать 2 ед. подвижного состава;

Как сообщал УНН, киевский транспорт изменит движение на новогодние праздники.

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