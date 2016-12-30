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У столиці від сьогодні почне курсувати нічний надземний транспорт

У столиці від сьогодні почне курсувати нічний надземний транспорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Від сьогодні у Києві почне курсувати нічний наземний транспорт, передає УНН з посиланням на прес-службу КП “Київпастранс”.

“З 30 грудня 2016 року з метою забезпечення транспортного обслуговування пасажирів у нічні години з 23 год. до 6 год. ранку організовується рух трьох нічних тролейбусних маршрутів та автобусного: №№ 91Н, 92Н,93Н,137”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нічний транспорт буде курсувати на постійній основі і вартість проїзду спершу становитиме 3 грн.

Протягом 20 днів проводитиметься обстеження пасажиропотоку на тролейбусних маршрутах №№ 91Н, 92Н, 93Н та автобусному маршруті № 137, і тоді після повного моніторингу роботи нових нічних маршрутів буде встановлена остаточна економічно обґрунтована ціна.

Інтервал руху нічного транспорту становитиме 1 годину.

Повідомляється також, що організація руху нічного транспорту у Києві — одна із небагатьох петицій, яка отримала більше 10 тисяч голосів і наразі втілюється в життя.

Отже, зокрема, нічний транспорт буде курсувати за такими напрямками:

— тролейбусний маршрут № 91Н “Залізничний вокзал Центральний —вул. Милославська”. Маршрут обслуговує 3 од. рухомого складу;

— тролейбусний маршрут № 92Н “Залізничний вокзал Південний — просп. Свободи”. Маршрут обслуговує 2 од.рух.складу;

— тролейбусний маршрут № 93Н “Станція метро “Площа Льва Толстого”. Маршрут обслуговує 2 од.рух.складу;

— автобусний маршрут № 137 “Залізничний вокзал Центральний — станція метро “Харківська”. Маршрут обслуговує 2 од.рух.складу.

У планах запустити тролейбусний маршрут № 94Н “Майдан Незалежності- вул.Північна”. Маршрут обслуговуватиме 2 од. рух.складу.

Як повідомляв УНН, київський транспорт змінить рух на новорічні свята.

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