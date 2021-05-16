В столице Таиланда возобновляют работу рестораны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В субботу Таиланд решил позволить ресторанам столицы Бангкоке возобновить работу, но с ограниченной производительностью и рабочим временем. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хиnhua.
Детали
С понедельника, 17 мая, рестораны, кафе и другие продовольственные магазины в Бангкоке и соседних провинциях Нонтабури, Патумтани и Самутпракан, которые сейчас остаются под максимальным контролем и ограничениями, могут принимать клиентов до 25 процентов своих возможностей в 21:00 по местному времени и предоставлять услуги вывоза в 23:00.
Ранее рестораны в регионах с максимальным контролем и ограничениями могли работать только для доставки еды.
Рестораны, кафе и другие продовольственные магазины в еще 17 провинциях, находящихся под максимальным контролем, могут предоставлять услуги пищи 23:00.
Однако продажу алкогольных напитков в этих местах все еще будет запрещен.
Дополнительно
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