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В столице Таиланда возобновляют работу рестораны

Киев • УНН

 • 14557 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В субботу Таиланд решил позволить ресторанам столицы Бангкоке возобновить работу, но с ограниченной производительностью и рабочим временем. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хиnhua.

В столице Таиланда возобновляют работу рестораны

Детали

С понедельника, 17 мая, рестораны, кафе и другие продовольственные магазины в Бангкоке и соседних провинциях Нонтабури, Патумтани и Самутпракан, которые сейчас остаются под максимальным контролем и ограничениями, могут принимать клиентов до 25 процентов своих возможностей в 21:00 по местному времени и предоставлять услуги вывоза в 23:00.

Ранее рестораны в регионах с максимальным контролем и ограничениями могли работать только для доставки еды.

Рестораны, кафе и другие продовольственные магазины в еще 17 провинциях, находящихся под максимальным контролем, могут предоставлять услуги пищи 23:00.

Однако продажу алкогольных напитков в этих местах все еще будет запрещен.

Дополнительно

Министерство здравоохранения Таиланда сообщило о 1940 новых случаев заражения коронавируса, в то время как умерла 21 человек, что является самой высокой ежедневной количеством погибших с начала пандемии.

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