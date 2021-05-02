У Таїланді, другий день поспіль, фіксують рекордно високий рівень смертності від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Міністерство охорони здоров’я Таїланду в неділю повідомило про 1 940 нових випадків зараження коронавірусом, в той час як померла 21 особа, що є найвищою щоденною кількістю загиблих з початку пандемії. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Таїланд в значній мірі контролював вірус на ранньому етапі пандемії шляхом суворого прикордонного контролю. Але смертоносна третя хвиля, яка почалася на початку квітня, включає в себе варіант B.1.1.7 (індійський штам — ред.) з високим ступенем передачі, і на неї припадає близько половини всіх випадків і смертей.
Згідно недільним даними, загальна кількість підтверджених випадків інфікування в країні з початку пандемії в минулому році становила 68 984 особи. Загальна кількість смертей зараз становить 245.
На даний момент Таїланд вакцинував майже 1,5 мільйона осіб, в основному медичних працівників та вразливих груп людей, з використанням імпортних доз китайських вакцин Sinovac і AstraZeneca.
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У червні повинна початися програма масової вакцинації з використанням доз AstraZeneca місцевого виробництва. Таїланд планує охопити вакцинацією понад 70% дорослого населення в країні з населенням понад 66 мільйонів осіб.
Додамо
Влада Таїланду повторно ввела 14-денний карантин для в’їжджаючих в країну. З 1 травня прибулі до Таїланду повинні пройти двотижневий карантин незалежно від їхнього статусу вакцинації. Раніше карантин був скорочений до семи днів для вакцинованих і до 10 днів для інших.
Протягом карантину туристи повинні постійно залишатися в своїх кімнатах, користуватися будь-якими послугами готелю їм буде заборонено. Крім того, їм доведеться зробити три тести на коронавірус.
Носіння масок є обов’язковим по всій країні. Жителі Таїланду повинні уникати поїздок, якщо в цьому немає необхідності, сказав на брифінгу прессекретар центру по контролю за поширенням COVID-19 Тавісін Вісануйотхін.
“Це не комендантська година. Ми просимо про співпрацю”, — сказав він