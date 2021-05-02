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В Таиланде, второй день подряд, фиксируют рекордно высокий уровень смертности от COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Министерство здравоохранения Таиланда в воскресенье сообщило о 1 940 новых случаях заражения коронавирусом, в то время как умер 21 человек, что является самым высоким ежедневным числом погибших с начала пандемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Таиланд в значительной степени контролировал вирус на раннем этапе пандемии путем строгого пограничного контроля. Но смертоносная третья волна, которая началась в начале апреля, включает в себя вариант B.1.1.7 (индийский штамм — ред.) с высокой степенью передачи, и на нее приходится около половины всех случаев и смертей.

Согласно воскресным данным, общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране с начала пандемии в прошлом году составило 68 984 человека. Общее количество смертей сейчас составляет 245.

На данный момент Таиланд вакцинировал почти 1,5 миллиона человек, в основном медицинских работников и уязвимых групп людей, с использованием импортных доз китайских вакцин Sinovac и AstraZeneca.

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В июне должна начаться программа массовой вакцинации с использованием доз AstraZeneca местного производства. Таиланд планирует охватить вакцинацией более 70% взрослого населения в стране с населением более 66 миллионов человек.

Добавим

Власти Таиланда повторно ввели 14-дневный карантин для въезжающих в страну. С 1 мая прибывшие в Таиланд должны пройти двухнедельный карантин независимо от их статуса вакцинации. Ранее карантин был сокращен до семи дней для вакцинированных и до 10 дней для других.

В течение карантина туристы должны постоянно оставаться в своих комнатах, пользоваться любыми услугами отеля им будет запрещено. Кроме того, им придется сделать три теста на коронавирус.

Ношение масок обязательно по всей стране. Жители Таиланда должны избегать поездок, если в этом нет необходимости, сказал на брифинге пресс-секретарь центра по контролю за распространением COVID-19 Тависин Висануйотхин.

“Это не комендантский час. Мы просим о сотрудничестве”, — сказал он

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