В Таиланде, второй день подряд, фиксируют рекордно высокий уровень смертности от COVID-19

КИЕВ. 2 мая. УНН. Министерство здравоохранения Таиланда в воскресенье сообщило о 1 940 новых случаях заражения коронавирусом, в то время как умер 21 человек, что является самым высоким ежедневным числом погибших с начала пандемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.