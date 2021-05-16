У столиці Таїланду відновлюють роботу ресторани

Деталі

З понеділка, 17 травня, ресторани, кафе та інші продовольчі магазини в Бангкоку та сусідніх провінціях Нонтабурі, Патумтані та Самут Пракан, які зараз залишаються під максимальним контролем та обмеженнями, можуть приймати клієнтів до 25 відсотків своїх можливостей до 21:00 за місцевим часом та надавати послуги вивезення до 23:00.

Раніше ресторани в регіонах з максимальним контролем та обмеженнями могли працювати лише для доставки їжі.

Ресторани, кафе та інші продовольчі магазини в ще 17 провінціях, що знаходяться під максимальним контролем, можуть надавати послуги їжі 23:00.

Однак продаж алкогольних напоїв у цих місцях все ще буде заборонений.

Додатково

Міністерство охорони здоров’я Таїланду повідомило про 1 940 нових випадків зараження коронавірусом, в той час як померла 21 особа, що є найвищою щоденною кількістю загиблих з початку пандемії.