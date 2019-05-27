В столице таксист украл у иностранца ноутбук и более 200 тыс. грн

В полицию за помощью обратился иностранец, который сообщил, что его ограбили. На такси он возвращался домой из развлекательного заведения. По дороге попросил водителя остановиться, чтобы покурить, но только вышел, как таксист скрылся. В автомобиле осталась сумка потерпевшего, в которой было 1100 долларов, 200 000 гривен и ноутбук.

Полицейские установили местонахождение разыскиваемого авто, а через некоторое время задержали его владельца. Злоумышленником оказался 34-летний киевлянин, который признался в содеянном.

Мужчине сообщено о подозрении в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до десяти лет заключения.

Напомним, вор-рецидивист порезал себе горло при задержании.