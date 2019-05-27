У столиці таксист вкрав у іноземця ноутбук і більше 200 тис. грн

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КИЇВ. 27 травня. УНН. У Києві таксист вирішив збагатитись і пограбував пасажира-іноземця, зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції столиці.

До поліції за допомогою звернувся іноземець, який повідомив, що його пограбували. На таксі він повертався додому з розважального закладу. По дорозі попросив водія зупинитися, щоби покурити, але щойно вийшов, як таксист втік. В автомобілі залишилася сумка потерпілого, в якій було 1100 доларів, 200 тисяч гривень та ноутбук.

Поліцейські встановили місцезнаходження розшукуваного авто, а через деякий час біля нього затримали його власника. Зловмисником виявився 34-річний киянин, який зізнався у скоєному.

Чоловіку повідомлено про підозру у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, крадій-рецидивіст порізав собі горло при затриманні.

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