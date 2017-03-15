В столице Сирии произошел взрыв, десятки людей погибли

Отмечается, что здание суда находится в центре Дамаска.

Количество жертв подсчитывается, точной цифры пока нет.

Пока, ни одна из террористических группировок на себя ответственность за взрыв не взяла.

Напомним, 11 марта в Дамаске по меньшей мере 30 человек погибли, 40 получили ранения в результате двух взрывов в старом городе.

BREAKING: Suicide bomber targets Damascus court building. Initial reports of dozens of casualties - state TV pic.twitter.com/ytMzDU5oNa