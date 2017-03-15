У столиці Сирії стався вибух, десятки людей загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Десятки людей були вбиті у будівлі суду в Дамаску, столиці Сирії, у середу, 15 березня, внаслідок вибуху смертника, передає УНН з посиланням на Reuters.
Зазначається, що будівля суду знаходиться у центрі Дамаска.
Кількість жертв наразі підраховується, точної цифри наразі немає.
Поки що, жодне з терористичних угруповань на себе відповідальність за вибух не взяло.
Нагадаємо, 11 березня у Дамаску щонайменше 30 людей загинули, 40 було поранено у результаті двох вибухів у старому місті.
BREAKING: Suicide bomber targets Damascus court building. Initial reports of dozens of casualties - state TV pic.twitter.com/ytMzDU5oNa— Reuters World (@ReutersWorld) 15 марта 2017 г.