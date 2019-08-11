В столице Румынии прошли массовые протесты
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В центре Бухареста, на площади Победы в субботу, 10 августа, десятки тысяч людей приняли участие в акции протеста, требуя отставки правительства, сформированного Социал-демократической партией. Демонстранты скандировали лозунги “Отставка!” и “Воры!”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Как сообщает румынское новостное агентство Agerpres, в акции приняли участие около 24 тысяч человек. Действующее румынское правительство давно подвергается критике из-за обвинений в коррупции и пренебрежении интересами населения страны.
Демонстрация в Бухаресте состоялась в годовщину событий 10 августа 2018 года, когда на улицы столицы Румынии вышли около 800 тысяч человек. Жандармерия применила против демонстрантов водометы и слезоточивый газ, пострадали около 450 участников акции.
Президент Румынии Клаус Йоханнис, консервативный политик, критикующий действия правительства, выступая накануне демонстрации, назвал события прошлого года трагедией и призвал полицейских воздерживаться от применения силы.
Коалиционное правительство Румынии возглавляет представительница социал-демократов Виорика Денчиле. Уличные акции протеста в Бухаресте и ряде других городов начались в январе 2017 года после обнародования правительственного декрета о декриминализации ряда коррупционных преступлений. На улице Бухареста и других городов ежедневно выходили сотни тысяч людей. Уступив давлению, 5 февраля кабинет отменил скандальный декрет, но акции протеста продолжались и после этого.