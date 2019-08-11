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У столиці Румунії пройшли масові протести

У столиці Румунії пройшли масові протести

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. У центрі Бухареста, на площі Перемоги в суботу, 10 серпня, десятки тисяч людей взяли участь в акції протесту, вимагаючи відставки уряду, сформованого Соціал-демократичною партією. Демонстранти скандували гасла “Відставка!” і “Злодії!”. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Як повідомляє румунське агентство Agerpres, в акції взяли участь близько 24 тисяч осіб. Чинний румунський уряд давно піддається критиці через звинувачення в корупції і нехтуванні інтересами населення країни.

Ця демонстрація в Бухаресті відбулася в річницю подій 10 серпня 2018 року, коли на вулиці столиці Румунії вийшли близько 800 тисяч осіб. Жандармерія застосувала проти демонстрантів водомети і сльозогінний газ, постраждали близько 450 учасників акції.

Президент Румунії Клаус Йоханніс, консервативний політик, який критикує дії уряду, виступаючи напередодні демонстрації, назвав події минулого року трагедією і закликав поліцейських утримуватися від застосування сили.

Коаліційний уряд Румунії очолює представниця соціал-демократів Віоріка Денчіле. Вуличні акції протесту в Бухаресті і ряді інших міст почалися в січні 2017 роки після оприлюднення урядового декрету про декриміналізацію низки корупційних злочинів. На вулиці Бухареста та інших міст щодня виходили сотні тисяч людей. Поступившись тиску, 5 лютого кабінет скасував скандальний декрет, але акції протесту тривали і після цього.

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