В столице прошел детский турнир "Фестиваль чемпионов"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киеве 8 и 9 декабря состоялся очередной этап детского турнира "Фестиваль чемпионов". Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
Турнир проходит в течение года, по инициативе ФФУ, под эгидой Детской академии футбола ФФУ.
На этот раз "Фестиваль чемпионов" был посвящен Всемирному дню футбола, который отмечается 10 декабря.
Мероприятие состоялось в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины. Участие в турнире приняли 8 команд 2010 рождения: команда академии ФФУ, СК "Киев", ФК "Троещина", ФК "Ника", ДЮСШ-21, ДЮСШ-14, ФА "Олимпик", ФК "Победитель".
"Когда дети сознательно начинают заниматься спортом, в том числе футболом, нельзя при первых неудачах отбивать у них желание играть. Так же не стоит преподносить как значительное достижение и первые победы, ведь за ними могут быть и горькие поражения. По инициативе президента ФФУ Андрея Павелко мы внедряем новый стандарт, который придется по душе детям и откроет им путь в большой футбол", - отметил первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.
Следующие матчи турнира состоятся 15 и 16 декабря.
Как писал УНН, в этом году, в мероприятиях ФФУ приняли участие тысячи военных.