У столиці пройшов дитячий турнір "Фестиваль чемпіонів"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Києві 8 та 9 грудня відбувся черговий етап дитячого турніру "Фестиваль чемпіонів". Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України, передає УНН.
Турнір проходить протягом року, за ініціативи ФФУ, під егідою Дитячої академії футболу ФФУ.
Цього разу "Фестиваль чемпіонів" був присвячений Всесвітньому дню футболу, який відзначається 10 грудня.
Захід відбувся у Національному університеті фізичного виховання і спорту України. Участь у турнірі взяли 8 команд 2010 року народження: команда академії ФФУ, СК "Київ", ФК "Троєщина", ФК "Ніка", ДЮСШ-21, ДЮСШ-14, ФА "Олімпік", ФК "Переможець".
"Коли діти свідомо починають займатися спортом, у тому числі футболом, не можна при перших невдачах відбивати в них бажання грати. Так само не варто підносити як значне досягнення й перші перемоги, адже за ними можуть бути й гіркі поразки. За ініціативи президента ФФУ Андрія Павелка ми впроваджуємо новий стандарт, який буде до вподоби дітлахам і відкриє їм шлях у великий футбол", - зазначив перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.
Наступні матчі турніру відбудуться 15 та 16 грудня.
Як писав УНН, цього року у заходах ФФУ взяли участь тисячі військових.