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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 40321 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108042 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 99720 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107302 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118233 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147572 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148143 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В столице полиция и Нацгвардия будут охранять территорию возле НСК "Олимпийский"

В столице полиция и Нацгвардия будут охранять территорию возле НСК "Олимпийский"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Киеве 24 ноября полиция будет охранять правопорядок во время футбольного матча. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в столице.

"Для обеспечения общественной безопасности на прилегающей к стадиону территории будет привлечено достаточное количество сотрудников полиции и нацгвардейцев", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 24 ноября, в столице состоится футбольный матч Чемпионата Украины между командами Премьер-лиги "Динамо" (Киев) и "Мариуполь" (Мариуполь) на НСК "Олимпийский".

Поэтому под особым вниманием правоохранителей будет находиться территория вокруг спортивной арены, а также ближайшие станции метро.

Киевские полицейские призывают болельщиков, жителей и гостей столицы не нарушать закон, выполнять установленные правила поведения и способствовать работникам полиции в охране правопорядка.

Напомним, 24 ноября в столице возможны изменения в работе метро из-за футбольного матча.

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