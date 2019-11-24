В столице полиция и Нацгвардия будут охранять территорию возле НСК "Олимпийский"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Киеве 24 ноября полиция будет охранять правопорядок во время футбольного матча. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в столице.
"Для обеспечения общественной безопасности на прилегающей к стадиону территории будет привлечено достаточное количество сотрудников полиции и нацгвардейцев", - говорится в сообщении.
В воскресенье, 24 ноября, в столице состоится футбольный матч Чемпионата Украины между командами Премьер-лиги "Динамо" (Киев) и "Мариуполь" (Мариуполь) на НСК "Олимпийский".
Поэтому под особым вниманием правоохранителей будет находиться территория вокруг спортивной арены, а также ближайшие станции метро.
Киевские полицейские призывают болельщиков, жителей и гостей столицы не нарушать закон, выполнять установленные правила поведения и способствовать работникам полиции в охране правопорядка.
Напомним, 24 ноября в столице возможны изменения в работе метро из-за футбольного матча.