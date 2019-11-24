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У столиці можливі зміни в роботі метро через футбольний матч

У столиці можливі зміни в роботі метро через футбольний матч

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Києві 24 листопада на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч "Динамо" - "Маріуполь", через що стануться можливі зміни в роботі столичного метро. Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"24 листопада у зв’язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок о 17:00) між командами "Динамо" (Київ) та "Маріуполь" (Маріуполь), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену", - йдеться в повідомленні.

Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

У пресслужбі перепрошують за можливі тимчасові незручності. 

Нагадаємо, стала відома програма новорічних та різдвяних свят у Києві.

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