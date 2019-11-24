В столице возможны изменения в работе метро из-за футбольного матча
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Киеве 24 ноября на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч "Динамо" - "Мариуполь", из-за чего произойдут возможные изменения в работе столичного метро. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на своей страничке в Facebook, передает УНН.
"24 ноября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 17:00) между командами "Динамо"(Киев) и "Мариуполь" (Мариуполь), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.
Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.
В пресс-службе приносят извинения из-за возможных временных неудобств.
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