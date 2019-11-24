В столице возможны изменения в работе метро из-за футбольного матча

"24 ноября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 17:00) между командами "Динамо"(Киев) и "Мариуполь" (Мариуполь), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

В пресс-службе приносят извинения из-за возможных временных неудобств.

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