У столиці поліція та Нацгвардія охоронятимуть територію біля НСК "Олімпійський"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Києві 24 листопада поліція охоронятиме правопорядок під час футбольного матчу. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в столиці.
"Для забезпечення громадської безпеки на прилеглій до стадіону території буде залучена достатня кількість працівників поліції та нацгвардійців", - йдеться в повідомленні.
У неділю, 24 листопада, у столиці відбудеться футбольний матч Чемпіонату України між командами Прем’єр-ліги "Динамо" (Київ) та "Маріуполь" (Маріуполь) на НСК "Олімпійський".
Тож під особливою увагою правоохоронців перебуватиме територія навколо спортивної арени, а також найближчі станції метро.
Київські поліцейські закликають уболівальників, жителів і гостей столиці не порушувати закон, виконувати встановлені правила поведінки і сприяти працівникам поліції в охороні правопорядку.
Нагадаємо, 24 листопада в столиці можливі зміни в роботі метро через футбольний матч.