В столице в прошлом году введено в эксплуатацию 174 новых дома
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В 2018 году в целом по городу за счет строительства новых жилых домов принято в эксплуатацию 174 жилых дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Государственной службы статистики.
Общая площадь принятого в Киеве в эксплуатацию жилья 1255,9 тыс.кв.м.
Как сообщал УНН, четверть от общей площади введенного в эксплуатацию жилья, а именно более 300 тыс. квадратных метров, построил "Киевгорстрой".
В 2018 году объем принятого в эксплуатацию жилья в расчете на 10 тыс. человек постоянного населения в целом по городу составляет 4328,5 кв.м. Больше всего принято в эксплуатацию жилья в расчете на 10 тыс. человек в Голосеевском (12165,4 кв.м.) и Подольском (10195,5 кв.м.) районах, наименьшее - в Деснянском (425,0 кв.м.), Святошинском (1751,7 кв.м.) и Оболонском (1961,8 кв.м.) районах.
Всего в течение прошлого года в Киеве принято в эксплуатацию 19902 квартиры.