У столиці минулого року введено в експлуатацію 174 нові будинки

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КИЇВ. 12 березня. УНН. У 2018 році в цілому по місту за рахунок будівництва нових житлових будинків прийнято в експлуатацію 174 житлові будинки. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики.

Загальна площа принятого у Києві в експлуатацію житла 1255,9 тис.кв.м.

Як повідомляв УНН, чверть від загальної площі введеного в експлуатацію житла, а саме понад 300 тис. квадратних метрів, звів “Київміськбуд”.

У 2018 році обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб постійного населення в цілому по місту становить 4328,5 кв.м. Найбільше прийнято в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис.осіб у Голосіївському (12165,4 кв.м.) та Подільському (10195,5 кв.м.) районах, найменше — у Деснянському (425,0 кв.м.), Святошинському (1751,7 кв.м.) та Оболонському (1961,8 кв.м.) районах.

Всього протягом минулого року у Києві прийнято в експлуатацію 19902 квартири.

Українські Національні Новини

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