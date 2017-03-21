В столице будет курсировать "Сказочный трамвайчик" для детей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. С 27 по 31 марта в столице будет курсировать "Сказочный трамвайчик", который приглашает юных киевлян интересно и содержательно провести весенние каникулы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Отмечается, что "Сказочный трамвайчик" будет ждать гостей ежедневно с 11:00 до 13:00 у выхода со станции метро "Контрактовая площадь" на остановке трамвая.
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Детей ждут викторины, мастер-классы, настольные игры, фейс-арт, чтение вслух, разнообразие новых книг и тому подобное. Участие в весеннем сказочном чтении смогут принять дети от 3 до 10 лет.