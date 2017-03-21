У столиці курсуватиме "Казковий трамвайчик" для дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Із 27 до 31 березня в столиці курсуватиме “Казковий трамвайчик”, який запрошує юних киян цікаво та змістовно провести весняні канікули, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Зазначається, що “Казковий трамвайчик” чекатиме на гостей щоденно з 11:00 до 13:00 біля виходу зі станції метро “Контрактова площа” на зупинці трамваю.
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На дітей чекатимуть вікторини, майстер-класи, настільні ігри, фейс-арт, читання вголос, розмаїття нових книг тощо. Участь у весняному казковому читанні зможуть взяти діти віком від 3 до 10 років.