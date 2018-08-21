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В столице 23 августа почтят Государственный флаг Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. На Крещатике 23 августа состоится торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

В столице 23 августа почтят Государственный флаг Украины

“23 августа в 10:00 на ул. Крещатик, 36 возле здания Киевской городской государственной администрации состоится торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины”, - говорится в сообщении.

Участие в мероприятии примет Киевский городской глава Виталий Кличко.

Юным киевлянам — победителям школьных олимпиад, творческих фестивалей, спортивных соревнований, активистам ученического самоуправления — во время мероприятия мэр Киева торжественно вручит паспорта гражданина Украины.

Мероприятие завершится праздничным шествием с Государственным Флагом по главной улице столицы до Майдана Незалежности.

Также в мероприятии примут ветераны АТО, семьи Героев Небесной Сотни и семьи погибших участников АТО.

Напомним, в среду, 22 августа, в столице пройдет третья репетиция парада, из-за чего движение по ряду улиц временно ограничат.

Ранее столичная мэрия объявила программу праздничных мероприятий ко Дню независимости Украины. Нынешнее празднование обещает быть масштабным.

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