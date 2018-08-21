В столице 23 августа почтят Государственный флаг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. На Крещатике 23 августа состоится торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает УНН.
“23 августа в 10:00 на ул. Крещатик, 36 возле здания Киевской городской государственной администрации состоится торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины”, - говорится в сообщении.
Участие в мероприятии примет Киевский городской глава Виталий Кличко.
Юным киевлянам — победителям школьных олимпиад, творческих фестивалей, спортивных соревнований, активистам ученического самоуправления — во время мероприятия мэр Киева торжественно вручит паспорта гражданина Украины.
Мероприятие завершится праздничным шествием с Государственным Флагом по главной улице столицы до Майдана Незалежности.
Также в мероприятии примут ветераны АТО, семьи Героев Небесной Сотни и семьи погибших участников АТО.
Напомним, в среду, 22 августа, в столице пройдет третья репетиция парада, из-за чего движение по ряду улиц временно ограничат.
Ранее столичная мэрия объявила программу праздничных мероприятий ко Дню независимости Украины. Нынешнее празднование обещает быть масштабным.