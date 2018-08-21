У столиці 23 серпня вшанують Державний прапор України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. На Хрещатику 23 серпня відбудеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора України. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, передає УНН.
“23 серпня о 10:00 на вул. Хрещатик, 36 біля будівлі Київської міської державної адміністрації відбудеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора України”, — йдеться у повідомленні.
Участь у заході візьме Київський міський голова Віталій Кличко.
Юним киянам – переможцям шкільних олімпіад, творчих фестивалів, спортивних змагань, активістам учнівського самоврядування – під час заходу мер Києва урочисто вручить паспорти громадянина України.
Захід завершиться святковою ходою із Державним Прапором головною вулицею столиці до Майдану Незалежності.
Також участь у заході візьмуть ветерани АТО, родини Героїв Небесної Сотні та родини загиблих учасників АТО.
Нагадаємо, у середу, 22 серпня, у столиці пройде третя репетиція параду, через що рух низкою вулиць тимчасово обмежать.
Раніше столична мерія оголосила програму святкових заходів до Дня незалежності України. Цьогорічне святкування обіцяє бути масштабним.