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В столичном “Динамо” новым тренером недовольны - Цыганык

В столичном “Динамо” новым тренером недовольны - Цыганык

Киев  •  УНН

 • 14275 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Известный отечественный журналист Игорь Цыганык в шоу “Цыганык Live” заявил, что некоторые игроки “Динамо” недовольны тренировочным процессом под руководством нового наставника Алексея Михайличенко, передает УНН.

“После матча с “Зарей” в раздевалке “Динамо” был серьезный разговор. Некоторые футболисты высказали претензии к тренерскому штабу. Мол, они не совсем понимают, как готовятся к матчам", — отметил он.

Сейчас к футболистам, по данным Цыганыка, совсем другие требования, чем были при Хацкевиче. Михайличенко совсем по-другому строит игру, работая преимущественно над “физикой” в “Динамо”. Таким образом, на данном этапе, футболистам нужно переучиваться. И они не могут прийти к общему видению с главным тренером по поводу того, что должны делать.

К примеру, Михайличенко требует выход из обороны в атаку за счет длинной передачи, а “это очень объемная работа”.

“Неизвестно, готовы ли футболисты функционально выполнять то, что от них будет требовать тренер. Насколько я понимаю, сейчас среди футболистов есть много недовольных тем, какую игру строит новый главный тренер”, — отметил спортивный журналист.

Напомним, ранее стало известно, что Михайличенко не рассчитывает на молодых игроков “Динамо”. Главный тренер “Динамо” не видит в первой команде Николая Шапаренко, Дениса Попова и Георгия Цитаишвили.

Штаб киевлян нацелен исправить текущее положение в чемпионате за счет опытных футболистов, уточнил Цыганык в эфире “Циганик Live”:

“Мне вообще непонятна судьба молодых футболистов "Динамо“: Попова, Шапаренко и Цитаишвили. Насколько мне известно, новый главный тренер "Динамо“ на них сейчас не особо рассчитывает. Он сказал, что времени воспитывать их у него нет. Они должны набираться практики через дубль. Тренер рассчитывает на футболистов, которые могут давать мгновенный результат”.

Напомним, 14 августа “Динамо” уволило Александра Хацкевича после вылета из Лиги чемпионов третий сезон подряд. Его место занял Алексей Михайличенко.

Также напомним, по словам президента “Динамо” Игоря Суркиса, его брат Григорий больше никогда не вернется в Украинскую ассоциацию футбола. 

Украинские Национальные Новости

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