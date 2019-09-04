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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 88405 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115020 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106771 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113386 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121109 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148933 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149127 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Григорий Суркис больше никогда не вернется в УАФ, - брат

Григорий Суркис больше никогда не вернется в УАФ, - брат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Григорий Суркис никогда больше не вернется в Украинскую ассоциацию футбола (ранее — ФФУ). Об этом в документальном фильме по случаю 70-летия Григория Суркиса сказал его брат, президент ФК “Динамо” Игорь Суркис, передает УНН.

По словам младшего из братьев, Григорий Суркис “пережил” этот этап своей жизни.

“Я так скажу: в Федерацию футбола Украины Григорий Михайлович никогда больше не вернется. Он прошел этот этап, пережил его, оставил яркий след”, — сказал Игорь, добавив, что прогнозирует появление новых лиц в самой Ассоциации.

Заметим, что президентом УАФ является Андрей Павелко, который также является членом исполкома УЕФА от Украины и параллельно возглавляет Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам.

Григорий Суркис также ранее был членом исполкома УЕФА и еще в прошлом году потерял возможность подавать свою кандидатуру на должности в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

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