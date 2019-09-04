Григорий Суркис больше никогда не вернется в УАФ, - брат
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Григорий Суркис никогда больше не вернется в Украинскую ассоциацию футбола (ранее — ФФУ). Об этом в документальном фильме по случаю 70-летия Григория Суркиса сказал его брат, президент ФК “Динамо” Игорь Суркис, передает УНН.
По словам младшего из братьев, Григорий Суркис “пережил” этот этап своей жизни.
“Я так скажу: в Федерацию футбола Украины Григорий Михайлович никогда больше не вернется. Он прошел этот этап, пережил его, оставил яркий след”, — сказал Игорь, добавив, что прогнозирует появление новых лиц в самой Ассоциации.
Заметим, что президентом УАФ является Андрей Павелко, который также является членом исполкома УЕФА от Украины и параллельно возглавляет Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам.
Григорий Суркис также ранее был членом исполкома УЕФА и еще в прошлом году потерял возможность подавать свою кандидатуру на должности в Союзе европейских футбольных ассоциаций.