Григорій Суркіс більше ніколи не повернеться в УАФ, - брат
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Григорій Суркіс ніколи більше не повернеться в Українську асоціацію футболу (раніше — ФФУ). Про це у документальному фільмі з нагоди 70-річчя Григорія Суркіса сказав його брат, президент ФК “Динамо” Ігор Суркіс, передає УНН.
За словами молодшого з братів, Григорій Суркіс “пережив” цей етап свого життя.
“Я так скажу: у Федерацію футболу України Григорій Михайлович ніколи більше не повернеться. Він пройшов цей етап, пережив його, залишив яскравий слід”, — сказав Ігор, додавши, що прогнозує появу нових облич у самій Асоціації.
Зауважимо, що президентом УАФ є Андрій Павелко, який також є членом виконкому УЄФА від України та паралельно очолює Комітету УЄФА щодо статусу гравців, трансферів, агентам і матч-агентам.
Григорій Суркіс також раніше був членом виконкому УЄФА та ще минулого року втратив можливість подавати свою кандидатуру на посади в Союзі європейських футбольних асоціацій.